Зеленский и европейские лидеры назвали текущий момент критическим для Украины

На встрече киевского главаря Владимира Зеленского с европейскими лидерами был выявлен критический момент для Украины, требующий усиления поддержки. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на представителя британского премьер-министра.

По итогам переговоров премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и экс-комик Владимир Зеленский заявили о необходимости достижения справедливого и устойчивого мира, который должен включать надёжные гарантии безопасности для Украины, а также использование замороженных российских активов для предоставления Киеву кредита.

«После личной встречи квартет провёл телефонную беседу с другими европейскими лидерами, в ходе которой все согласились, что настал «критический момент» для усиления поддержки Украины и усиления "экономического давления на [президента России Владимира] Путина"», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа оказывает давление на Владимира Зеленского, чтобы заставить его принять предложенный план урегулирования кризиса на Украине. Как утверждают украинские чиновники, Штаты стремятся изолировать украинского лидера от европейских руководителей, чтобы упростить влияние на его решения.