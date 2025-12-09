Администрация президента США Дональда Трампа оказывает давление на главаря киевского режима Владимира Зеленского, чтобы заставить его принять предложенный план урегулирования кризиса на Украине. Украинские чиновники утверждают, что Штаты стараются изолировать экс-комика от европейских лидеров, чтобы легче было воздействовать на его решения. Об этом пишет Axios.

По словам украинских официальных лиц, Зеленский не может принимать столь радикальные решения без консультаций с ключевыми союзниками в Европе. Администрация Трампа подталкивает Зеленского к быстрым действиям, в то время как европейцы рекомендуют проявлять осторожность и терпение.

«Украинские официальные лица заявили, что, по их мнению, США пытаются оторвать Зеленского от европейских лидеров, чтобы они могли оказывать на него более эффективное давление», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что немецкий политолог высказал мнение, что Владимир Зеленский находится в настолько опасном положении, что может попытаться покинуть Украину. По словам эксперта, украинский лидер пребывает в отчаянной ситуации, а его армия неспособна переломить ход конфликта. Бааб полагает, что у Зеленского не остаётся иного выбора, кроме как попытаться спастись бегством от последствий военных неудач.