Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 декабря, 06:13

Зеленский назвал встречу с руководством НАТО и ЕС продуктивной

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что его переговоры с руководством НАТО и Европейского союза в Брюсселе прошли продуктивно. Своей оценкой он поделился в социальных сетях по итогам встреч.

Зеленский сообщил, что подробно обсудил с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте, а также председателями Европейского совета и Еврокомиссии Антониу Кошту и Урсулой фон дер Ляйен работу над шагами к миру, гарантиями безопасности и укреплению устойчивости Украины. Также были затронуты конкретные финансовые инициативы, включая репарационный кредит.

«Действуем согласованно и конструктивно», — подытожил экс-комик.

Мерц и Макрон заявили Зеленскому, что ближайшие дни могут стать «решающими» для Украины
Мерц и Макрон заявили Зеленскому, что ближайшие дни могут стать «решающими» для Украины

Напомним, накануне состоялась встреча главы киевского режима Владимира Зеленского с представителями НАТО и ЕС. Перед этим экс-комик анонсировал «ряд важных решений» в ходе беседы с европейскими представителями. А до этого президент США Дональд Трамп высказал недовольство в связи с тем, что Зеленский до сих пор не изучил представленный американской стороной план мирного урегулирования для Украины.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • ЕС
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar