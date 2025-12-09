Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что его переговоры с руководством НАТО и Европейского союза в Брюсселе прошли продуктивно. Своей оценкой он поделился в социальных сетях по итогам встреч.

Зеленский сообщил, что подробно обсудил с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте, а также председателями Европейского совета и Еврокомиссии Антониу Кошту и Урсулой фон дер Ляйен работу над шагами к миру, гарантиями безопасности и укреплению устойчивости Украины. Также были затронуты конкретные финансовые инициативы, включая репарационный кредит.

«Действуем согласованно и конструктивно», — подытожил экс-комик.