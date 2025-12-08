Мерц и Макрон заявили Зеленскому, что ближайшие дни могут стать «решающими» для Украины

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон встретились с Владимиром Зеленским в Лондоне, чтобы обсудить мирный план по урегулированию конфликта на Украине. На встрече были сделаны заявления о важности ближайших дней, которые могут стать «решающими» для Украины.

Стармер считает, что вопросы, касающиеся Украины, должны решаться самой Украиной. Он подтвердил, что Великобритания продолжит поддерживать Киев как в конфликте, так и на переговорах, чтобы обеспечить справедливое и устойчивое урегулирование.

«Мы поддерживаем Украину, и прекращение огня должно быть справедливым и долгосрочным. Именно поэтому так важно снова и снова подчёркивать принцип: вопросы, касающиеся Украины, решает Украина. И мы здесь затем, чтобы поддержать вас в конфликте и на переговорах, чтобы обеспечить именно справедливое и устойчивое урегулирование», — заявил он.

Макрон поддержал позицию Стармера, добавив, что Франция и Германия также поддерживают Украину и считают необходимым обеспечить надёжные гарантии безопасности. Макрон выразил надежду на скорое завершение конфликта и подчеркнул, что любые переговоры должны проводиться в духе взаимоуважения и сотрудничества.

Ранее Дональд Трамп высказал недовольство в связи с тем, что Владимир Зеленский до сих пор не изучил представленный американской стороной план мирного урегулирования для Украины. Президент США отметил, что предложением, по его информации, были довольны приближённые украинского главаря, однако сам Зеленский с документом не ознакомился. Это заявление было воспринято как прямой сигнал о разочаровании со стороны Трампа.