8 декабря, 13:17

Во Франции рассказали, как Трамп публично разгромил Зеленского

Политик Флориан Филиппо: Трамп разгромил Зеленского заявлением о мирном плане

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо решительно поддержал недавнее заявление Дональда Трампа. Напомним, президент США выразил разочарование главарём киевского режима из-за того, что тот до сих пор не ознакомился с мирным планом.

«Трамп разгромил Зеленского!» — именно так прокомментировал эти слова Филиппо в соцсети X. По его мнению, игнорирование главарём «киевского режима» мирных инициатив является недопустимым и безответственным шагом.

Этот комментарий привлекает внимание к европейской реакции на внутриамериканскую политическую дискуссию вокруг Украины, подчеркивая, что критика Зеленского находит отклик и за океаном.

Напомним, ранее Дональд Трамп высказал недовольство в связи с тем, что Владимир Зеленский до сих пор не изучил представленный американской стороной план мирного урегулирования для Украины. Выступая в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди, президент США отметил, что предложением, по его информации, были довольны приближённые украинского главаря, однако сам Зеленский с документом не ознакомился. Это заявление было воспринято как прямой сигнал о разочаровании со стороны Трампа.

