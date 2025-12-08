Заявление президента США Дональда Трампа о разочаровании во Владимире Зеленском — это «жёлтая карточка» и предупреждение главе киевского режима. Такую оценку ситуации дал лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

По мнению политика, если Зеленский не согласится на условия и продолжит тянуть время, следующая «карточка» будет уже «красной» и приведёт к его смещению. В разговоре с RT парламентарий обратил внимание, что процесс мирного урегулирования сейчас всё больше замыкается лично на экс-юмористе.

«Подлец и предатель украинского народа оттягивает свой неизбежный конец, снова едет в Лондон к своим европейским хозяевам за поддержкой», — добавил Миронов.

Он также призвал Зеленского там и остаться, заявив, что без него и его воровской хунты мир на Украине наступит гораздо быстрее.

Напомним, Дональд Трамп выразил разочарование тем, что Владимир Зеленский до сих пор не ознакомился с подготовленным американской администрацией проектом мирного соглашения по Украине. Выступая в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди, Трамп отметил, что окружение главы киевского режима было довольно предложением, но сам Зеленский его не изучил. Слова «хозяина Белого дома» прозвучали как явный сигнал недовольства.