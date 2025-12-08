Экс-депутат Рады Олейник рассказал, почему Зеленский не ознакомился с планом Трампа
Обложка © Gettyimages / Anna Moneymake
Владимир Зеленский до сих пор не ознакомился с американским мирным планом по урегулированию на Украине, потому что у него «есть свой план», направленный против Дональда Трампа. Об этом в беседе с Life.ru заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.
План Трампа – это план мира, а у Зеленского и у европейских глобалистов – это план продолжения войны. Будет более понятно, если рассматривать эту группу (канцлера ФРГ Фиридриха Мерца, премьера Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эмманюэля Макрона) как ОПГ. И если характеризовать их действия, используя воровской жаргон, то они сегодня в Лондоне собирают такой сходняк, чтобы обсудить, каким образом вовлечь в этот конфликт Трампа. И, понятно, будут думать, как забить ему стрелку.
Причём, по словам Олейника, важность принятия плана Трампа понимает даже окружение Зеленского, потому что они связывают своё будущее и будущее своих семей с США. Но сам главарь киевского режима против, потому что план Трампа – это частичная капитуляция.
«Это когда сильный (а Россия сильная) диктует условия», — добавил экс-нардеп.
В конце концов отказ Зеленского принимать мирный план приведёт к тому варианту, который озвучил сын Дональда Трампа: лидер Штатов может просто выйти из переговорного процесса из-за несговорчивости Киева и «повесить» всё на Европу.
Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп выразил разочарование Зеленским, который до сих пор не ознакомился с проектом мирного соглашения. Американский лидер отметил, что окружение главы киевского режима было довольно предложением, но сам Зеленский его не изучил. Позже Рустем Умеров, возглавляющий украинскую делегацию на переговорах в США, заявил, что Зеленскому передадут наброски мирного плана сегодня, 8 декабря.
