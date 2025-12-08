Экс-депутат Рады Олейник рассказал, почему Зеленский не ознакомился с планом Трампа

Владимир Зеленский до сих пор не ознакомился с американским мирным планом по урегулированию на Украине, потому что у него «есть свой план», направленный против Дональда Трампа. Об этом в беседе с Life.ru заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

План Трампа – это план мира, а у Зеленского и у европейских глобалистов – это план продолжения войны. Будет более понятно, если рассматривать эту группу (канцлера ФРГ Фиридриха Мерца, премьера Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эмманюэля Макрона) как ОПГ. И если характеризовать их действия, используя воровской жаргон, то они сегодня в Лондоне собирают такой сходняк, чтобы обсудить, каким образом вовлечь в этот конфликт Трампа. И, понятно, будут думать, как забить ему стрелку. Владимир Олейник Бывший депутат Верховной рады

Причём, по словам Олейника, важность принятия плана Трампа понимает даже окружение Зеленского, потому что они связывают своё будущее и будущее своих семей с США. Но сам главарь киевского режима против, потому что план Трампа – это частичная капитуляция.

«Это когда сильный (а Россия сильная) диктует условия», — добавил экс-нардеп.

В конце концов отказ Зеленского принимать мирный план приведёт к тому варианту, который озвучил сын Дональда Трампа: лидер Штатов может просто выйти из переговорного процесса из-за несговорчивости Киева и «повесить» всё на Европу.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп выразил разочарование Зеленским, который до сих пор не ознакомился с проектом мирного соглашения. Американский лидер отметил, что окружение главы киевского режима было довольно предложением, но сам Зеленский его не изучил. Позже Рустем Умеров, возглавляющий украинскую делегацию на переговорах в США, заявил, что Зеленскому передадут наброски мирного плана сегодня, 8 декабря.