Американский лидер Дональд Трамп больше заботится о достижении положительного результата в урегулировании конфликта на Украине, нежели о тонкостях и деталях возможных соглашений, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванных представителей его администрации.

Источники издания утверждают, что Трамп больше заинтересован в собственном политическом наследии и признании заслуг, чем в нюансах переговоров. Большую часть решений по Украине он принимал спонтанно и без долгих размышлений, что приводило к быстрому принятию решений и, порой, игнорированию существенных нюансов.

Эта позиция отражает подход Трампа к управлению, при котором внимание уделяется конечным результатам, а не техническим деталям. Критики называют это поверхностным подходом, в то время как сторонники рассматривают его как эффективное средство достижения быстрых результатов.

Накануне Трамп выразил разочарование тем, что Владимир Зеленский до сих пор не ознакомился с подготовленным американской администрацией проектом мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Выступая в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди, американский лидер отметил, что окружение главы киевского режима было довольно предложением, но сам Зеленский его не изучил.