Зеленский на встрече с западными лидерами анонсировал «важные решения»

Ранее президент США Дональд Трамп высказал недовольство в связи с тем, что Зеленский до сих пор не изучил представленный американской стороной план мирного урегулирования для Украины. Республиканец отметил, что предложением, по его информации, были довольны приближённые украинского главаря, однако сам Зеленский с документом не ознакомился.