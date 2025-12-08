Зеленский на встрече с западными лидерами анонсировал «важные решения»
Владимир Зеленский сообщил, что сегодня ожидается принятие «важных решений» совместно с западными лидерами. Прямая трансляция заявления доступна на телеканале Sky News.
Экс-комик находится с визитом в Лондоне, где ведёт переговоры с французским президентом Эмманюэлем Макроном, британским премьер-министром Киром Стармером и немецким канцлером Фридрихом Мерцем. Глава немецкого правительства поставил под сомнение эффективность предложений, выдвинутых Соединёнными Штатами. Зеленский, в свою очередь, ранее заявил, что вопрос территорий по-прежнему является самым острым.
Ранее президент США Дональд Трамп высказал недовольство в связи с тем, что Зеленский до сих пор не изучил представленный американской стороной план мирного урегулирования для Украины. Республиканец отметил, что предложением, по его информации, были довольны приближённые украинского главаря, однако сам Зеленский с документом не ознакомился.
