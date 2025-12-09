Путин в Индии
9 декабря, 11:44

«Он проигрывает на поле боя»: Трамп призвал Зеленского «взять себя в руки»

Трамп призвал проигрывающего Зеленского «взять себя в руки»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп выступил с жёсткой оценкой действий Владимира Зеленского, заявив, что главе киевского режима «пора взять себя в руки» и начать соглашаться на предложения, которые ему делают. По словам американского лидера, причина проста — положение Украины на поле боя крайне проигрышное.

«Ну, ему придётся взять себя в руки и начать, ну, принимать условия. Вы знаете, когда проигрываете, а он проигрывает», — сказал Трамп в интервью газете Politico.

Президент США также раскритиковал Европу, заявив, что она «не справляется должным образом» с конфликтом на Украине и не в состоянии эффективно влиять на ситуацию.

The Telegraph: План Трампа по Украине оказался на грани краха
The Telegraph: План Трампа по Украине оказался на грани краха

Ранее Трамп заявлял о необходимости проведения президентских выборов на Украине. Каких-либо деталей или предложений о механизме проведения голосования американский лидер не привёл. Киев официально неоднократно заявлял, что проведение выборов в условиях военного положения на данный момент невозможно.

Полина Никифорова
