The Telegraph: План Трампа по Украине оказался на грани краха

Инициатива американского президента Дональда Трампа по мирному урегулированию украинского конфликта оказалась под угрозой срыва из-за позиции европейских лидеров и экс-комика Владимира Зеленского. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

«Владимир Зеленский пытается заручиться поддержкой Европы для нового мирного соглашения по Украине, в то время как план Дональда Трампа находится на грани краха», — пишет газета.

Американский президент разочарован ходом переговоров и побуждает украинскую сторону к оперативным действиям, в то время как европейские партнёры, напротив, рекомендуют Киеву осторожность и выдержку. В рамках своего дипломатического тура Зеленский 9 декабря провёл встречи с папой римским Львом XIV и премьер-министром Италии Джорджей Мелони перед тем, как представить обновлённые предложения США.

Ранее сообщалось, что на встрече Владимира Зеленского с европейскими лидерами был выявлен критический момент для Украины, требующий усиления поддержки. Премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и Владимир Зеленский заявили о необходимости достижения справедливого и устойчивого мира, который должен включать надёжные гарантии безопасности для Украины, а также использование замороженных российских активов для предоставления Киеву кредита.