Зеленский прибыл в Рим на встречу с Папой Римским и премьером Италии

Владимир Зеленский прибыл в Рим для проведения встреч с Папой Римским и главой итальянского правительства Джорджей Мелони. Об этом сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров, информирует «Страна.ua».

Запланированы переговоры с понтификом Львом XIV и Джорджей Мелони. Визит происходит на фоне подготовки к дипломатическому демаршу: к концу дня Зеленский и европейские лидеры должны передать президенту США Дональду Трампу свои предложения по корректировке мирного плана по урегулированию конфликта.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон провели встречу с Зеленским в Лондоне, чтобы обсудить мирный план по урегулированию конфликта на Украине. Участники отметили важность ближайших дней, которые могут стать «решающими» для украинской стороны.