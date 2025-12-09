Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 декабря, 09:11

Зеленский прибыл в Рим на встречу с Папой Римским и премьером Италии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicolas Economou

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicolas Economou

Владимир Зеленский прибыл в Рим для проведения встреч с Папой Римским и главой итальянского правительства Джорджей Мелони. Об этом сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров, информирует «Страна.ua».

Запланированы переговоры с понтификом Львом XIV и Джорджей Мелони. Визит происходит на фоне подготовки к дипломатическому демаршу: к концу дня Зеленский и европейские лидеры должны передать президенту США Дональду Трампу свои предложения по корректировке мирного плана по урегулированию конфликта.

Зеленский и европейские лидеры назвали текущий момент критическим для Украины
Зеленский и европейские лидеры назвали текущий момент критическим для Украины

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон провели встречу с Зеленским в Лондоне, чтобы обсудить мирный план по урегулированию конфликта на Украине. Участники отметили важность ближайших дней, которые могут стать «решающими» для украинской стороны.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Италия
  • Джорджа Мелони
  • Украина
  • План Трампа
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar