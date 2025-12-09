Президент США Дональд Трамп заявил о разрушении Европы из-за роста военных расходов НАТО и финансирования оружия для Украины. Он также похвастался тем, что альянс теперь называет его «папочкой», поскольку именно он заставил их увеличить оборонные расходы с 2% до 5% ВВП, тогда как до него они «не платили».

«Они платят, потому что когда мы отправляем что-то, НАТО это оплачивает, и, как я понимаю, передаёт Украине. Но Европа разрушается», — сказал американский лидер в интервью газете Politico.

Также Трамп заявлял о необходимости проведения президентских выборов на Украине. Каких-либо деталей или предложений о механизме проведения голосования американский лидер не привёл. Киев официально неоднократно заявлял, что проведение выборов в условиях военного положения на данный момент невозможно.