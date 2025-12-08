Путин в Индии
8 декабря, 17:50

Стало известно требование американцев к Киеву по вопросу Донбасса

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sherbak_photo

Переговорная команда США выдвигает Киеву требование вывести войска из Донбасса, сообщает газета Politico со ссылкой на высокопоставленный европейский источник, знакомый с ходом мирных консультаций. По его словам, Вашингтон пытается найти механизм реализации территориальных уступок, которые Россия считает обязательными для урегулирования.

«В вопросе территорий американцы придерживаются простой позиции: Россия требует, чтобы Украина отказалась от территорий, а американцы продолжают думать, как это осуществить», — указано в статье.

«Придётся пойти на уступки»: В Бундестаге сделали неожиданное заявление о переговорах с Россией
«Придётся пойти на уступки»: В Бундестаге сделали неожиданное заявление о переговорах с Россией

Ранее в Германии потребовали от Владимира Зеленского принять территориальные уступки. Там отметили, что в случае отказа от переговоров Киеву придётся полагаться только на помощь Европы. Это, в свою очередь, может привести к затягиванию конфликта и ещё большему ослаблению Украины.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

