Стало известно требование американцев к Киеву по вопросу Донбасса

Переговорная команда США выдвигает Киеву требование вывести войска из Донбасса, сообщает газета Politico со ссылкой на высокопоставленный европейский источник, знакомый с ходом мирных консультаций. По его словам, Вашингтон пытается найти механизм реализации территориальных уступок, которые Россия считает обязательными для урегулирования.

«В вопросе территорий американцы придерживаются простой позиции: Россия требует, чтобы Украина отказалась от территорий, а американцы продолжают думать, как это осуществить», — указано в статье.

Ранее в Германии потребовали от Владимира Зеленского принять территориальные уступки. Там отметили, что в случае отказа от переговоров Киеву придётся полагаться только на помощь Европы. Это, в свою очередь, может привести к затягиванию конфликта и ещё большему ослаблению Украины.