Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 декабря, 15:12

«Придётся пойти на уступки»: В Бундестаге сделали неожиданное заявление о переговорах с Россией

В Бундестаге заявили о неизбежности уступок со стороны Украины и ЕС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / helloRuby

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / helloRuby

Глава Комитета бундестага по международным отношениям Михаэль Рот высказал жёсткое мнение: Киеву и Европейскому союзу, по его словам, суждено согласиться на болезненные уступки России. Причина, как считает немецкий политик, в том, что европейские страны не смогут быстро заменить ту помощь, которую Украина теряет от США.

Ранее в Белом доме представили свой план урегулирования. СМИ сообщают, что он включает признание российского статуса Крыма и Донбасса, серьёзное сокращение украинской армии и запрет на размещение иностранных войск. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что этот документ может лечь в основу переговоров, но его нужно детально проработать.

В Кремле настаивают, что Киеву пора садиться за стол переговоров, пока ещё есть возможность. Там считают, что продолжение боевых действий для ВСУ лишено смысла.

Анналена Бербок запретила Украине идти на территориальные уступки с Россией
Анналена Бербок запретила Украине идти на территориальные уступки с Россией

Ранее в Германии потребовали от Владимира Зеленского принять территориальные уступки. Там отметили, что в случае отказа от переговоров Киеву придётся полагаться только на помощь Европы. Это, в свою очередь, может привести к затягиванию конфликта и ещё большему ослаблению Украины.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Германия
  • ЕС
  • Специальная военная операция (СВО)
  • План Трампа
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar