Глава Комитета бундестага по международным отношениям Михаэль Рот высказал жёсткое мнение: Киеву и Европейскому союзу, по его словам, суждено согласиться на болезненные уступки России. Причина, как считает немецкий политик, в том, что европейские страны не смогут быстро заменить ту помощь, которую Украина теряет от США.

Ранее в Белом доме представили свой план урегулирования. СМИ сообщают, что он включает признание российского статуса Крыма и Донбасса, серьёзное сокращение украинской армии и запрет на размещение иностранных войск. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что этот документ может лечь в основу переговоров, но его нужно детально проработать.

В Кремле настаивают, что Киеву пора садиться за стол переговоров, пока ещё есть возможность. Там считают, что продолжение боевых действий для ВСУ лишено смысла.

Ранее в Германии потребовали от Владимира Зеленского принять территориальные уступки. Там отметили, что в случае отказа от переговоров Киеву придётся полагаться только на помощь Европы. Это, в свою очередь, может привести к затягиванию конфликта и ещё большему ослаблению Украины.