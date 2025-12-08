Путин в Индии
8 декабря, 07:49

Анналена Бербок запретила Украине идти на территориальные уступки с Россией

Глава Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок . Обложка © ТАСС / Zuma

Председатель Генеральной ассамблеи ООН и бывший министр иностранных дел Германии Анналена Бербок твердо отвергла любые предложения о территориальных уступках со стороны Украины, подчеркнув, что такие уступки нельзя считать основанием для установления мира. Она подчеркнула, что любая агрессия должна быть осуждена, а не вознаграждена, поскольку поощрение агрессии провоцирует новые конфликты.

Бербок выразила твёрдую позицию против любых нарушений международного права, особенно со стороны постоянных членов Совета Безопасности ООН. По её словам, согласие с нарушением правил Организации Объединенных Наций было бы равнозначно признанию безнаказанности, что недопустимо.

Ранее сообщалось, что глава украинского режима Владимир Зеленский может быть вынужден рассмотреть территориальные уступки как основу для переговоров с Россией. Переговорные позиции украинского политика ослаблены коррупционными скандалами, военными неудачами, включая потерю городов, и снижением морального духа в армии. Зеленский оказался «загнан в угол» и должен действовать на переговорах уже сейчас.

