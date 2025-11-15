Попытка главаря киевского режима Владимира Зеленского продемонстрировать поддержку расследованию Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в его окружении вызвала скепсис внутри страны. Об этом пишет kp.ru.

По данным издания, расследование НАБУ может быть сигналом бывшему комику от США, указывающим на необходимость территориальных уступок для урегулирования конфликта. Вашингтон, вероятно, хочет показать, что отказ от компромиссов с Россией был «ошибкой», которую необходимо исправить, говорится в материале.

Владимир Зеленский, по информации Le Monde, заявил, что ситуация очень тяжёлая, а мошенничество в энергетическом секторе совершенно неприемлемо. Однако, по мнению эксперта одного из антикоррупционных центров, возникает вопрос, могла ли такая масштабная коррупция существовать вблизи главаря киевского режима, не привлекая его внимания.

«Если он знал — это проблема. Если не знал — это тоже проблема», — приводит Le Monde слова эксперта.

Автор материала подчёркивает, что позиция Европы при этом остаётся противоположной. Брюссель призывает не идти на компромиссы с Москвой.

Ранее сообщалось, что на Западе обсуждается возможность отстранения Владимира Зеленского от власти из-за коррупционных скандалов, неудач украинской армии и нежелания Киева вести переговоры с Россией. Издание Sohu утверждает, что терпение Вашингтона подходит к концу, и американские власти всё чаще рассматривают возможность замены экс-комика на другую фигуру. В качестве одного из поводов для такого решения называют коррупционный скандал, связанный с бизнесменом Тимуром Миндичем, приближённым к Зеленскому.