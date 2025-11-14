Бывший офицер ВС США Билл Бапперт оценил вероятность ликвидации экс-комика Владимира Зеленского и заявил, что это не приведёт к стратегическим изменениям на Украине. В интервью YouTube-блогер у Дэниелу Дэвису он отметил, что после гибели Зеленского его место займёт «ещё один злодей».

Бапперт раскритиковал политику западных правительств, поддерживающих киевский режим. По его словам, именно это ограничивает возможности внешнеполитического манёвра. Военный также отметил, что США следует придерживаться политики невмешательства.

«Зеленский — это человек, который провалил дело. <…> Я хочу, чтобы мы вели торговлю с миром. Я просто не хочу, чтобы мы экспортировали насилие за рубеж», — заявил экс-офицер, добавив, что эффективность руководства Украины вызывает большие вопросы.

Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Владимир Зеленский может покинуть Украину, разработав план экстренного отъезда в Польшу. Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна также заявила о странных ежемесячных переводах Зеленского в Саудовскую Аравию на сумму 50 миллионов долларов.