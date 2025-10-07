Владимир Зеленский ежемесячно переводит по 50 миллионов долларов в банк Саудовской Аравии. Об этом заявила член Палаты представителей США от республиканцев Анна Паулина Луна, назвав эти денежные потоки «странными». При этом она не уточнила источник своей информации.

Анна Паулина Луна о расходах Зеленского. Видео © Youtube/Danny Jones

«Судя по всему, Зеленский переводит 50 миллионов долларов в месяц в какой-то саудовский банк — это странно», — заявила Луна в подкасте у блогера Дэнни Джонса.

Анна Паулина Луна регулярно критикует действия Зеленского в Палате представителей США. Ранее она говорила, что не будет поддерживать финансирование Украины, поскольку Зеленский продаёт оружие на чёрном рынке и отменил выборы в стране.

Аналитики отмечают, что Зеленский ощущает давление из-за невозможности остановить атаки российских войск по территории Украины. Ранее он предложил ввести «одностороннее прекращение огня в небе» после серии массированных ударов. Украинский МИД обвинил Россию в использовании холода как оружия. При этом глава киевского режима не уточнил детали своей инициативы.