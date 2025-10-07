Аналитик Меркурис назвал слова Зеленского об ударах по Украине криком отчаяния

Президент Украины Владимир Зеленский находится в состоянии отчаяния из-за невозможности остановить удары российских войск по территории страны. Такое мнение высказал аналитик Александр Меркурис в своём YouTube-канале.

«Возможно, его заявление об одностороннем прекращении огня в воздухе следует рассматривать как крик отчаяния», — отметил эксперт.

Ранее Зеленский предложил ввести «одностороннее прекращение огня в небе» после серии массированных ударов, а украинский МИД обвинил Россию в использовании холода «как оружия». Однако глава государства не уточнил, что именно подразумевается под этой инициативой.

В конце сентября Зеленский также заявил, что Москва «столкнётся с ответом», если Россия попытается устроить блэкаут в Киеве. По его словам, этот вопрос он обсуждал с президентом США Дональдом Трампом на Генассамблее ООН.

После начала холодного сезона украинские власти предупреждают о риске новых ударов по объектам энергетики. В прошлом году массовые повреждения инфраструктуры привели к веерным отключениям электричества по всей стране. Киев заявляет, что готовится к подобным сценариям и усиливает защиту критических объектов.