7 октября, 10:34

Стало известно, кто может сменить Зеленского на посту президента Украины

Обложка © ТАСС / Zuma

Экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович* может быть выдвинут в президенты Украины по воле Соединённых Штатов. Такой прогноз представил журналист и военный обозреватель Юрий Подоляка в беседе с «Царьградом».

Он указал на то, что Арестович* в настоящее время пребывает в США, где находится под защитой от властей Киева, выражающих недовольство его заявлениями и настаивающих на экстрадиции. Подоляка подчеркнул, что американские спецслужбы игнорируют эти требования, что, по его мнению, однозначно свидетельствует о работе политика на Вашингтон.

«Американские спецслужбы его им не отдают. Соответственно, на кого он работает? На США. Сейчас, если вы сравните то, что сказал Арестович, и то, что говорит Трамп, — они говорят абсолютно в унисон. По сути, я не удивлюсь, если американцы готовят замену Зеленскому», — сказал Подоляка.

Параллельно обозреватель напомнил, что у Великобритании также имеется свой кандидат для замены Зеленского — бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Эксперт назвал его дубликатом Зеленского.

Возьмите меня президентом. Как Арестович торгуется с Москвой за украинские земли

Ранее Арестович* выразил готовность приехать первым делом в Москву, если станет президентом Украины, но не на поклон, а на «стрелку». Политик заявил о намерении вынести на обсуждение все спорные вопросы в отношениях двух стран, подчеркнув, что, по его мнению, между ними не должно быть места конфронтации. Кроме того, он выразил готовность признать принадлежность России Крыма и ещё четырех областей.

*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Александра Мышляева
