«Как Саша Белый»: Арестович* рассказал, что бы сделал на месте Зеленского

Бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович* описал свои гипотетические первые действия, если бы он был президентом Незалежной. Об этом политик рассказал в ходе беседы с Ксенией Собчак.

«Поехал бы в Москву сразу — по принципу «иду на вы», это не на поклон, это как Саша Белый, на стрелку. Я прихожу к вам один, <...> я не считаю это поездкой на поклон. Я приезжаю в Москву, говорю, давайте так, подводить итоги наших отношений с 1991 года по проблемным зонам», — сообщил Арестович*.

Также Арестович* добавил, что готов изменить векторы как внутренней, так и внешней политики Украины. По его мнению, между Киевом и Москвой не должно существовать конфронтации.

Ранее Арестович* заявил, что на месте главы государства он добровольно отдал бы России Крым и четыре области. По его мнению, Украине затем нужно было бы вывести свои войска из этих регионов. Подобный шаг, считает Арестович*, привёл бы к аналогу корейского сценария в отношениях между двумя странами.

