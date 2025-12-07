Путин в Индии
7 декабря, 18:38

В Германии потребовали от Зеленского принять территориальные уступки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимиру Зеленскому не остаётся иного выбора, кроме как принять территориальные уступки в качестве основы для переговоров с Россией. К такому выводу приходит немецкая газета Der Tagesspiegel.

Переговорные позиции Зеленского ослаблены коррупционным скандалом и военными неудачами, включая потерю городов и падение морального духа, отмечает автор.

«Зеленский загнан в угол: ему нужно идти на переговоры сейчас», — говорится в материале.

В случае отказа от переговоров Киеву придётся полагаться только на помощь Европы. Это, в свою очередь, может привести к затягиванию конфликта и ещё большему ослаблению Украины. Автор полагает, что дальнейшее промедление лишь ухудшит позиции украинской стороны за столом переговоров.

Ранее западные СМИ сообщали, что территориальные вопросы и будущие гарантии безопасности для Украины стали центральными темами телефонного разговора Владимира Зеленского со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. По данным источников, американские представители оказывают давление на обе стороны, добиваясь взаимных уступок для заключения соглашения. При этом Россия, как отмечается, продолжает настаивать на выводе украинских войск с территорий Донбасса, а США пытаются выработать новые подходы к урегулированию.

