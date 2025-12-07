«Решала что-то по своим оплатам»: Голос жены Зеленского тоже звучит на «плёнках Миндича»
Нардеп Дубинский: Жена Зеленского тоже есть на «плёнках Миндича»
Обложка © ТАСС / Zuma
Голос супруги Владимира Зеленского Елены тоже есть на «плёнках Миндича» — это аудиозаписи переговоров чиновников киевской верхушки, доказывающие факты коррупции. Об этом сообщил оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский. Однако он не назвал источник своих сведений.
«На плёнках Миндича есть Елена Зеленская. Решала что-то по своим оплатам», — написал нардеп в соцсети.
Напомним, у бизнесмена Тимура Миндича, которого называли «кошельком» главы киевского режима, прошли обыски, а после он был объявлен в розыск. В материалах дела фигурирует и фамилия Владимира Зеленского в связи со схемой легализации средств, что вызвало серьёзный скандал. Когда были обнародованы аудиозаписи переговоров киевских чиновников («плёнки Миндича») стало ясно, что коррупция охватила всю верхушку украинского руководства. Хищения совершались в сфере энергетики и вооружения.
