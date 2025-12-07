«Решала что-то по своим оплатам»: Голос жены Зеленского тоже звучит на «плёнках Миндича»

Голос супруги Владимира Зеленского Елены тоже есть на «плёнках Миндича» — это аудиозаписи переговоров чиновников киевской верхушки, доказывающие факты коррупции. Об этом сообщил оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский. Однако он не назвал источник своих сведений.