Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что ни один из существующих мирных планов по Украине полностью не соответствует интересам России, особенно те, что предусматривают заморозку конфликта по линии соприкосновения. По его словам, такие предложения невыгодны Москве, поскольку не учитывают стратегические цели. Переговоры завершатся только тогда, когда это станет выгодно России.​

Депутат в беседе с «Газетой.ru» отметил, что уступки со стороны Москвы неизбежны, но они не должны затрагивать общую цель специальной военной операции. Колесник подчеркнул, что условия урегулирования определяет сильная сторона, а текущая динамика на фронте подтверждает лидерство России. Заморозка, по его мнению, рискованна, так как её легко можно «разморозить» в будущем.