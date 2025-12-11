В Госдуме заявили, что ни один мирный план по Украине не соответствует интересам России
Обложка © Life.ru
Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что ни один из существующих мирных планов по Украине полностью не соответствует интересам России, особенно те, что предусматривают заморозку конфликта по линии соприкосновения. По его словам, такие предложения невыгодны Москве, поскольку не учитывают стратегические цели. Переговоры завершатся только тогда, когда это станет выгодно России.
Депутат в беседе с «Газетой.ru» отметил, что уступки со стороны Москвы неизбежны, но они не должны затрагивать общую цель специальной военной операции. Колесник подчеркнул, что условия урегулирования определяет сильная сторона, а текущая динамика на фронте подтверждает лидерство России. Заморозка, по его мнению, рискованна, так как её легко можно «разморозить» в будущем.
Ранее сообщалось, что Украина направила в США документ с комментариями к последней версии плана по урегулированию конфликта. Ответ был отправлен после консультаций с европейскими партнёрами. Подготовкой материалов занимался советник по национальной безопасности и главный украинский переговорщик Рустем Умеров. Газета Financial Times написала, что последняя версия мирного плана США не включает вывод российских войск из предполагаемой демилитаризованной зоны в восточной части Донбасса.
