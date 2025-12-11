Последняя версия мирного плана США не включает вывод российских войск с предполагаемой восточной границы демилитаризованной зоны в восточной части Донбасса. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

Сегодня территориальный вопрос стал серьёзным препятствием для достижения мирной сделки, говорит инсайдер. Россия и США требуют от Незалежной полного вывода войск из оставшихся под контролем ВСУ 25% территории ДНР.

По словам двух высокопоставленных украинских чиновников, спецпредставитель США Стив Уиткофф активно продвигает идею, что согласие Киева на эту уступку может привести к справедливому миру и предотвратить затяжные боевые действия. Трамп уверен, что Украина не располагает достаточными ресурсами для ведения дальнейших боёв и рискует потерять гораздо больше.

Министр армии США Дэн Дрисколл, заявил, что Вашингтон готов предоставить гарантии безопасности Украине в рамках мирной сделки, создавая «самую высокотехнологичную демилитаризованную зону в мире» вдоль восточной линии фронта. По словам нескольких европейских послов, она будет «самой мощной из всех в мире».

Однако украинские чиновники, участвующие в переговорах, отмечают, что США предлагают аналог демилитаризованной зоны, разделяющей Северную и Южную Корею. В то же время Владимир Зеленский предупредил, что такой подход может привести не к прочному миру, а к замороженному конфликту.

Ранее сообщалось, что Незалежная направила в США документ с комментариями к последней версии плана по урегулированию конфликта на Украине. Ответ был отправлен в среду после консультаций с европейскими партнёрами. Подготовкой материалов занимался советник по национальной безопасности и главный переговорщик Рустем Умеров.