Лавров сообщил, что Россия не видела новый вариант мирного плана по Украине

Россия не знакома с новыми инициативами по мирному урегулированию на Украине, которые вовсю комментируют Владимир Зеленский и западные политики. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время посольского круглого стола по вопросам Украины.

«Предложения, которые сейчас комментируют Зеленский и его хозяева в Западной Европе, — нам пока ещё никто их не показывал», — подчеркнул российский дипломат.