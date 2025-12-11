Лавров сообщил, что Россия не видела новый вариант мирного плана по Украине
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy
Россия не знакома с новыми инициативами по мирному урегулированию на Украине, которые вовсю комментируют Владимир Зеленский и западные политики. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время посольского круглого стола по вопросам Украины.
«Предложения, которые сейчас комментируют Зеленский и его хозяева в Западной Европе, — нам пока ещё никто их не показывал», — подчеркнул российский дипломат.
Ранее сообщалось, что Украина направила в США документ с комментариями к последней версии плана по урегулированию конфликта. Ответ был отправлен после консультаций с европейскими партнёрами. Подготовкой материалов занимался советник по национальной безопасности и главный украинский переговорщик Рустем Умеров. Газета Financial Times написала, что последняя версия мирного плана США не включает вывод российских войск из предполагаемой демилитаризованной зоны в восточной части Донбасса.
