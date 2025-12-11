США предложили Европе план по реинтеграции РФ в мировую экономику

Соединённые Штаты отправили европейским странам серию кратких документов, где изложено их видение будущего Украины и реинтеграции России в мировую экономику. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В материалах подробно описаны планы американских компаний использовать около 200 миллиардов долларов замороженных российских активов для проектов на Украине. Среди них — строительство нового крупного центра, который будет получать электроэнергию от Запорожской атомной станции.

«В другом приложении изложена общая концепция США по выводу российской экономики из кризиса, в рамках которой американские компании будут инвестировать в стратегические секторы, от добычи редкоземельных металлов до бурения нефтяных скважин в Арктике, и помогать восстановить поставки российских энергоресурсов в Западную Европу и остальные страны мира», — говорится в статье.

Европейские чиновники, ознакомившиеся с документами, выразили сомнения. Один из них сравнил идеи США с проектом строительства комплекса в стиле Ривьеры в секторе Газа, а другой отметил, что предлагаемые экономические соглашения напоминают раздел сфер влияния после Второй мировой войны.

Ранее СМИ писали, что Киев передал администрации США документ с замечаниями к последней версии американского плана урегулирования украинского конфликта. Он включает комментарии к предложенной схеме урегулирования и набор правок, которые, по словам украинской стороны, должны сделать план осуществимым. Среди внесённых предложений — варианты решения вопросов, связанных с контролем над территориями и положением дел на Запорожской атомной электростанции.