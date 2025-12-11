Трамп заявил, что обсуждал Украину с лидерами ЕС в довольно резких выражениях

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что его переговоры с европейскими лидерами по вопросу Украины носили резкий и жёсткий характер. Об этом он сообщил журналистам, отвечая на вопрос о содержании диалога с руководством ЕС по украинскому урегулированию.

Республиканец отметил, что провёл напряжённый разговор с лидерами так называемой «евротройки», в которую входят Великобритания, Германия и Франция. По словам хозяина Белого дома, обсуждение велось в весьма категоричных выражениях.

«Мы обсуждали Украину в довольно жёстких формулировках. И посмотрим, что будет. Мы ждём ответов прежде, чем мы сможем продвинуться вперед. <…> Думаю, у нас были определённые небольшие споры о людях. И мы увидим, что будет дальше», — добавил Трамп.