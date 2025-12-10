Путин в Индии
10 декабря, 08:03

На Украине опровергли дедлайны Трампа по мирному плану

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vlad G

Администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает как можно скорее получить от Киева ответ по возможному мирному соглашению, однако не устанавливала жёстких временных рамок. Об этом информирует агентство РБК-Украина со ссылкой на собственный источник.

По данным издания, источник, комментируя статью Financial Times, опроверг указанную в ней информацию о существовании дедлайна по достижению договорённостей к Рождеству.

Трамп призвал Зеленского ознакомиться с мирным планом США
Трамп призвал Зеленского ознакомиться с мирным планом США

Напомним, ранее стало известно, что по данным Financial Times, окружение Дональда Трампа определило для Владимира Зеленского сроки ответа на мирный план. Анонимные источники утверждают, что на переговорах 6 сентября представители США оказывали давление, призывая к быстрому решению. В Вашингтоне якобы рассчитывают заключить соглашение к 25 декабря.

