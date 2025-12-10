На Украине опровергли дедлайны Трампа по мирному плану

Администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает как можно скорее получить от Киева ответ по возможному мирному соглашению, однако не устанавливала жёстких временных рамок. Об этом информирует агентство РБК-Украина со ссылкой на собственный источник.

По данным издания, источник, комментируя статью Financial Times, опроверг указанную в ней информацию о существовании дедлайна по достижению договорённостей к Рождеству.

Напомним, ранее стало известно, что по данным Financial Times, окружение Дональда Трампа определило для Владимира Зеленского сроки ответа на мирный план. Анонимные источники утверждают, что на переговорах 6 сентября представители США оказывали давление, призывая к быстрому решению. В Вашингтоне якобы рассчитывают заключить соглашение к 25 декабря.