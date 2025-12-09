Трамп призвал Зеленского ознакомиться с мирным планом США
Трамп повторил, что Зеленский «ещё не читал» последних наработок по мирному плану
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Президент США Дональд Трамп выразил разочарование тем, что Владимир Зеленский до сих пор не ознакомился с последним вариантом мирного плана по урегулированию конфликта. В интервью Politico американский лидер подчеркнул, что мирный план получил поддержку со стороны его окружения и вызывает положительные отзывы среди населения Украины.
Трамп выразил надежду, что Зеленский найдёт время для ознакомления с документом, подчеркнув, что продолжение конфликта чревато большими человеческими потерями. Он выразил сожаление, что до сих пор нет ясности в позиции Зеленского по мирному соглашению.
Ранее сообщалось, что американская администрация фактически отстранила Владимира Зеленского от участия в мирных переговорах. Команда Дональда Трампа больше не учитывает позицию бывшего комика при подготовке возможного урегулирования. Вместе с тем Вашингтон использует комплексное давление на Киев, включая военные потери и антикоррупционные расследования против Зеленского и его окружения.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.