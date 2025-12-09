Путин в Индии
Регион
9 декабря, 11:40

Трамп призвал Зеленского ознакомиться с мирным планом США

Трамп повторил, что Зеленский «ещё не читал» последних наработок по мирному плану

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп выразил разочарование тем, что Владимир Зеленский до сих пор не ознакомился с последним вариантом мирного плана по урегулированию конфликта. В интервью Politico американский лидер подчеркнул, что мирный план получил поддержку со стороны его окружения и вызывает положительные отзывы среди населения Украины.

Трамп выразил надежду, что Зеленский найдёт время для ознакомления с документом, подчеркнув, что продолжение конфликта чревато большими человеческими потерями. Он выразил сожаление, что до сих пор нет ясности в позиции Зеленского по мирному соглашению.

Зеленский заявил, что у Украины и США есть разногласия по поводу Донбасса
Зеленский заявил, что у Украины и США есть разногласия по поводу Донбасса

Ранее сообщалось, что американская администрация фактически отстранила Владимира Зеленского от участия в мирных переговорах. Команда Дональда Трампа больше не учитывает позицию бывшего комика при подготовке возможного урегулирования. Вместе с тем Вашингтон использует комплексное давление на Киев, включая военные потери и антикоррупционные расследования против Зеленского и его окружения.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Оксана Попова
