Трамп призвал Зеленского ознакомиться с мирным планом США

Президент США Дональд Трамп выразил разочарование тем, что Владимир Зеленский до сих пор не ознакомился с последним вариантом мирного плана по урегулированию конфликта. В интервью Politico американский лидер подчеркнул, что мирный план получил поддержку со стороны его окружения и вызывает положительные отзывы среди населения Украины.

Трамп выразил надежду, что Зеленский найдёт время для ознакомления с документом, подчеркнув, что продолжение конфликта чревато большими человеческими потерями. Он выразил сожаление, что до сих пор нет ясности в позиции Зеленского по мирному соглашению.

Ранее сообщалось, что американская администрация фактически отстранила Владимира Зеленского от участия в мирных переговорах. Команда Дональда Трампа больше не учитывает позицию бывшего комика при подготовке возможного урегулирования. Вместе с тем Вашингтон использует комплексное давление на Киев, включая военные потери и антикоррупционные расследования против Зеленского и его окружения.