Украинская сторона заявляет о сохраняющихся разногласиях с США по территориальному вопросу в рамках обсуждения мирного урегулирования. Данное заявление сделал главарь киевского режима Владимир Зеленский в интервью агентству Bloomberg.

По словам экс-комика, американский план урегулирования требует дальнейших обсуждений по ряду «деликатных вопросов», включая контроль над Донбассом. Он отметил, что позиции США, России и Украины по этой теме не совпадают. Киев также настаивает на заключении отдельного соглашения о гарантиях безопасности с западными союзниками, прежде всего с США, чтобы заручиться поддержкой на случай возможного возобновления активных боевых действий.

«Есть видения США, России и Украины, и у нас нет единого взгляда на Донбасс», — сказал он.

Эти заявления прозвучали после критики со стороны президента США Дональда Трампа, который выразил разочарование тем, что Зеленский, по его словам, ещё не ознакомился с американским мирным планом. В ближайшее время лидер киевского режима планируется встретиться в Лондоне с руководителями Великобритании, Германии и Франции. В ходе этого стороны обсудят предложение Штатов.

Ранее сообщалось, что американская администрация фактически отстранила Владимира Зеленского от участия в мирных переговорах. Команда Дональда Трампа больше не учитывает позицию бывшего комика при подготовке возможного урегулирования. Вместе с тем Вашингтон использует комплексное давление на Киев, включая военные потери и антикоррупционные расследования против Зеленского и его окружения.