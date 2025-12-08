Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 декабря, 11:12

В США заявили об отстранении Зеленского от переговоров по Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Американская администрация фактически отстранила Владимира Зеленского от мирных переговоров по Украине. Вашингтон готовит почву для сделки без участия киевского лидера, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в материале для Consortium News.

Экс-разведчик утверждает, что команда президента США Дональда Трампа больше не считается с мнением Зеленского. Для давления на Киев, помимо военных потерь, используется антикоррупционное расследование против него и его окружения, которое уже изменило баланс сил в стране.

«После вынужденной отставки Андрея Ермака <…> ожидается серия арестов по обвинениям в коррупции и других чиновников из близкого окружения Зеленского», — считает Макговерн.

В Раде заявили о раздражении США политикой Зеленского
В Раде заявили о раздражении США политикой Зеленского

Ранее стало известно, что Киеву выгодно намеренно затягивать переговоры с США, поскольку, по мнению депутата Романа Костенко, Вашингтон стремится воспользоваться ситуацией с коррупционным скандалом, чтобы навязать невыгодные условия.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • США
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar