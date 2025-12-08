В США заявили об отстранении Зеленского от переговоров по Украине
Американская администрация фактически отстранила Владимира Зеленского от мирных переговоров по Украине. Вашингтон готовит почву для сделки без участия киевского лидера, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в материале для Consortium News.
Экс-разведчик утверждает, что команда президента США Дональда Трампа больше не считается с мнением Зеленского. Для давления на Киев, помимо военных потерь, используется антикоррупционное расследование против него и его окружения, которое уже изменило баланс сил в стране.
«После вынужденной отставки Андрея Ермака <…> ожидается серия арестов по обвинениям в коррупции и других чиновников из близкого окружения Зеленского», — считает Макговерн.
Ранее стало известно, что Киеву выгодно намеренно затягивать переговоры с США, поскольку, по мнению депутата Романа Костенко, Вашингтон стремится воспользоваться ситуацией с коррупционным скандалом, чтобы навязать невыгодные условия.
