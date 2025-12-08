Американская администрация фактически отстранила Владимира Зеленского от мирных переговоров по Украине. Вашингтон готовит почву для сделки без участия киевского лидера, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в материале для Consortium News.

Экс-разведчик утверждает, что команда президента США Дональда Трампа больше не считается с мнением Зеленского. Для давления на Киев, помимо военных потерь, используется антикоррупционное расследование против него и его окружения, которое уже изменило баланс сил в стране.

«После вынужденной отставки Андрея Ермака <…> ожидается серия арестов по обвинениям в коррупции и других чиновников из близкого окружения Зеленского», — считает Макговерн.

Ранее стало известно, что Киеву выгодно намеренно затягивать переговоры с США, поскольку, по мнению депутата Романа Костенко, Вашингтон стремится воспользоваться ситуацией с коррупционным скандалом, чтобы навязать невыгодные условия.