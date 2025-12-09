«К Рождеству»: Трамп дал Киеву срок на принятие мирного плана
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman
Люди из окружения президента США Дональда Трампа дали Владимиру Зеленскому «окно» для ответа на мирный план по Украине. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников.
Согласно их сообщениям, Зеленский проинформировал европейских лидеров о том, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, зять Трампа, оказывали на него давление во время телефонного разговора 6 сентября, призывая к скорейшему принятию решения. Один из источников, знакомых с графиком, установленным Вашингтоном для Киева, сообщил, что Трамп рассчитывает на достижение соглашения к католическому и протестантскому Рождеству, которое отмечается 25 декабря.
Ранее сообщалось, что Трамп выразил разочарование Зеленским из-за затягивания с мирным планом. По словам президента США, окружение экс-комика отнеслось к предложению позитивно, однако сам Зеленский документ не изучил.
