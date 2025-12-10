Макрон созвонился с Трампом, чтобы обсудить судьбу Украины
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO
Президент Франции Эмманюэль Макрон провёл серию телефонных бесед, в ходе которых обсуждалась ситуация вокруг Украины. Среди его собеседников был американский лидер Дональд Трамп, а также ряд других высокопоставленных политических деятелей.
«Я был в мэрии (города) Сен-Мало, где провёл телефонный разговор с несколькими коллегами по вопросу Украины и с президентом Трампом. Эти 40 минут мы проводили обсуждения, чтобы попытаться продвинуться по теме, которая волнует всех нас», — сказал Макрон на встрече с читателями региональной газеты Ouest-France, извиняясь за опоздание.
По данным агентства AFP, в телефонном разговоре также участвовали премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц.
Ранее сообщалось, что окружение президента США Дональда Трампа определило для Владимира Зеленского сроки ответа на мирный план. По данным СМИ, в Вашингтоне якобы рассчитывают заключить соглашение к 25 декабря. Однако на Украине опровергли дедлайны Трампа по мирному плану.
