Макрон созвонился с Трампом, чтобы обсудить судьбу Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон провёл серию телефонных бесед, в ходе которых обсуждалась ситуация вокруг Украины. Среди его собеседников был американский лидер Дональд Трамп, а также ряд других высокопоставленных политических деятелей.

«Я был в мэрии (города) Сен-Мало, где провёл телефонный разговор с несколькими коллегами по вопросу Украины и с президентом Трампом. Эти 40 минут мы проводили обсуждения, чтобы попытаться продвинуться по теме, которая волнует всех нас», — сказал Макрон на встрече с читателями региональной газеты Ouest-France, извиняясь за опоздание.

По данным агентства AFP, в телефонном разговоре также участвовали премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц.