Зеленский анонсировал на этой неделе новости «для прекращения кровопролития»
Обложка © president.gov.ua
Владимир Зеленский сообщил, что в среду, 10 декабря, запланированы переговоры с американскими партнёрами. Обсуждаться будет документ, призванный детально проработать план восстановления и экономического развития страны после завершения боевых действий.
Он также отметил, что параллельно ведётся работа над 20 пунктами основополагающего документа, который может определить условия окончания конфликта. Ожидается, что этот документ будет передан Соединённым Штатам в ближайшем будущем. Кроме того, экс-комик анонсировал проведение заседания «коалиции желающих» в четверг, 11 декабря.
«На неделе могут быть новости для всех нас и для прекращения кровопролития», — подчеркнул Зеленский в соцсетях.
Ранее сообщалось, что окружение президента США Дональда Трампа определило для Владимира Зеленского сроки ответа на мирный план. По данным СМИ, в Вашингтоне якобы рассчитывают заключить соглашение к 25 декабря. Однако на Украине опровергли дедлайны Трампа по мирному плану.
