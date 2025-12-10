Путин в Индии
На Западе раскрыли, почему Зеленский вдруг согласился на проведение выборов

NYT: Зеленский использует тему выборов для выторговывания гарантий у США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Изменение позиции главы киевского режима Владимира Зеленского по вопросу выборов на Украине может быть лишь тактическим ходом. С таким предположением выступили в The New York Times.

По версии авторов материала, таким образом экс-комик пытается получить от Вашингтона гарантии безопасности после заявлений президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о неизбежности победы России.

«Изменение подхода Зеленского похоже на переговорную тактику, направленную на получение гарантий безопасности от Соединённых Штатов», — отмечает издание.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что на Украине необходимо провести президентские выборы. Каких-либо деталей или предложений о механизме проведения голосования Трамп не привёл. Владимир Зеленский, со своей стороны, заявил, что «всегда готов». По его словам, Украина готова провести выборы в течение 60-90 дней, если Соединённые Штаты и страны Европы обеспечат безопасность этого мероприятия.

