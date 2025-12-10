Изменение позиции главы киевского режима Владимира Зеленского по вопросу выборов на Украине может быть лишь тактическим ходом. С таким предположением выступили в The New York Times.

По версии авторов материала, таким образом экс-комик пытается получить от Вашингтона гарантии безопасности после заявлений президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о неизбежности победы России.

«Изменение подхода Зеленского похоже на переговорную тактику, направленную на получение гарантий безопасности от Соединённых Штатов», — отмечает издание.