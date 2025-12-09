Зеленский заявил, что «всегда готов к выборам» в ответ на призыв Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «всегда готов к выборам», отвечая на комментарий президента США Дональда Трампа. Ранее американский лидер выразил мнение, что Украине пора провести президентские выборы, иначе «в какой-то момент это уже не демократия».

Зеленский не стал уточнять возможные сроки голосования, однако отметил, что его позиция по выборам «не изменилась».

Президентские выборы на Украине должны были пройти весной 2024 года, однако Киев отказался от их проведения, сославшись на действие военного положения. Нормы украинского законодательства запрещают общенациональные выборы в период военного положения, которое продлевается каждые 90 дней с февраля 2022 года.

Владимир Зеленский неоднократно говорил, что выборы возможны только после завершения активных боевых действий и при гарантированной безопасности избирателей. Кроме того, украинские власти подчёркивали необходимость финансовой и организационной помощи иностранных партнёров. В западных странах периодически обсуждают вопрос о необходимости проведения выборов, однако Киев заявляет, что выполнить требования законодательства и обеспечить процесс в текущих условиях невозможно.