Владимир Зеленский своей политикой полезен России живым, поскольку он блокирует любые пути к компромиссам и обрекает конфликт на военное решение. Об этом в своём Telegram-канале заявил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

Автор отметил, что представитель Незалежной своей зависимостью от наиболее жёстких сил Запада не оставляет Москве иного выбора, кроме полной победы. По мнению Коца, с такой властью в Киеве Россия просто обречена достигать целей спецоперации исключительно силовым путём. В качестве примера он разобрал вчерашний визит Зеленского в Лондон, который стал ответом на зашедшие, по словам самого экс-комика, в тупик переговоры.

«Он там что-то невнятное объясняет про Конституцию, про невозможность отказа от территорий, хотя его просят не об этом, а о выводе войск из определённых районов. Но главное — тупик. Это прямой вызов Трампу. Брошенная перчатка прямо в лицо разочаровавшемуся в Зеле американскому президенту. Донни, ты водишь нас по замкнутому кругу. Сдаётся мне, тебе эта ноша не по силам», — написал Коц.

При этом после встречи с британским премьером Зеленский заявил, что у Трампа своё видение окончания украинского конфликта, и добавил, что американский план будет доработан с европейцами, но по территориальным вопросам компромиссов не будет.

Коц считает эти заявления вызовом США, ведь американская стратегия указывает на желание завершить конфликт. Военкор полагает, что Европа, не заинтересованная в мире, подталкивает Зеленского к продолжению войны.

«Вот и науськивают они своего украинского наполеончика на воровство российских активов для продолжения конфликта. Сами-то уже поиздержались. А Зеленский и рад стараться», — пишет он.

В заключение Коц проводит параллель со словами Владимира Путина о британских шпионах в 2006 году, который тогда отметил, что высылка одних разведчиков приведёт к приезду других, возможно, более умных. Отношение к Зеленскому сегодня, по мнению автора, схожее: его устранение может привести к появлению более способного преемника.

«Вот отношение к Зеленскому сегодня примерно такое. Ну грохнем мы его, придёт другой. Может даже умный…» — подытожил военкор.

Ранее британские СМИ описали позицию Владимира Зеленского в переговорном процессе шахматным термином «цугцванг». Это означает ситуацию, когда любой возможный следующий ход ухудшает положение игрока, но сделать его всё равно необходимо. Такое сравнение, как отмечается, крайне незавидно для главаря киевского режима. Оно было приведено в контексте его встречи с европейскими лидерами в Лондоне, на которой обсуждалось будущее урегулирование конфликта.