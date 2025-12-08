На Украине положение Зеленского на переговорах назвали цугцвангом

Позицию Владимира Зеленского в переговорном процессе по урегулированию конфликта описывают шахматным термином. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на украинские источники в контексте встречи Зеленского с европейскими лидерами в Лондоне.

Положение бывшего комика характеризуют как цугцванг. Однако для Зеленского данное сравнение крайне незавидное, поскольку означает ситуацию, когда любой возможный ход ухудшает положение игрока, но он всё равно должен сделать этот шаг.

Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном в резиденции британского правительства. Основной темой переговоров стали гарантии безопасности для Киева и согласование позиций перед следующим раундом международных обсуждений. Тем не менее, по словам Зеленского, переговоры по урегулированию конфликта показали прогресс, однако вопрос территориальных разногласий с Россией остаётся открытым.