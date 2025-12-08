Зеленский заявил об отказе Киева пойти на территориальные уступки
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News
Владимир Зеленский по итогу визита в Лондон сообщил о прогрессе в переговорах по урегулированию конфликта. При этом он подчеркнул, что территориальные разногласия остаются нерешёнными.
Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Украина не может идти на уступки в территориальных вопросах, так как это противоречит как её основному закону, так и общепринятым нормам международного и морального права.
Кроме того, экс-комик заявил, что Европа и Украина к вечеру вторника, 9 декабря, подготовят свой вариант мирного плана. Затем его отправят США.
Ранее в Германии потребовали от Владимира Зеленского принять территориальные уступки. Там отметили, что в случае отказа от переговоров Киеву придётся полагаться только на помощь Европы. Это, в свою очередь, может привести к затягиванию конфликта и ещё большему ослаблению Украины.
Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.