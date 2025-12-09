Путин в Индии
Кот Ларри объяснил отказ зайти в одну дверь с Зеленским «кошачьей дипломатией»

Кот Ларри с Даунинг-стрит. Обложка © Wikipedia

Главный мышелов резиденции британского премьер-министра кот Ларри прокомментировал свой отказ войти в здание на Даунинг-стрит, 10 вместе с премьером Киpом Стармером и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сказано в сообщении его аккаунта в соцсети X.

Инцидент произошёл во время визита украинского лидера в Лондон. Ларри, который до этого сидел у входа, отпрыгнул от двери в момент, когда к резиденции подошли Стармер и Зеленский.

«Это кошачья дипломатия», — говорится в аккаунте Ларри в соцсети X.

Кот Ларри служит главным мышеловом правительства с 2011 года. Он был взят из приюта и стал продолжателем многовековой традиции: кошки живут в резиденциях британских правителей с XV века. С 1929 года они имеют официальный статус и ежегодное содержание. Одним из самых известных мышеловов в XX веке был кот Хамфри, работавший при кабинетах Маргарет Тэтчер, Джона Мэйджора и Тони Блэра. Он умер в 2008 году в возрасте около 18 лет.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

