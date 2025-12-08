Главный мышелов резиденции премьер-министра Великобритании кот Ларри привлёк внимание во время визита главаря киевского режима Владимира Зеленского на Даунинг-стрит. На кадрах видно, как Ларри ожидал у двери, чтобы его впустили внутрь, однако, когда к входу подошли британский премьер Кир Стармер и экс-комик, кот резко отпрыгнул и удалился.

Кот Ларри отказался заходить в одну дверь с Зеленским на Даунинг-стрит. Видео © Telegram / БайБайден

Как позже иронично отметила The Guardian, Ларри, «похоже, тоже хотел поучаствовать в переговорах, но, к своему разочарованию, остался за порогом». При этом Зеленский обратил внимание на столь недружелюбные действия кота, и, по всей видимости, это его смутило.

Тем не менее, это не первый курьёзный случай с главным мышеловом и главарём киевского режима. Аналогичный инцидент произошёл осенью в 2024 году. После рукопожатия Стармера и Зеленского из резиденции выбежал Ларри, стоило двери открыться. Кот ловко обошёл премьера и бывшего комика, после чего занял позицию перед журналистами на красной ковровой дорожке, словно готовясь к собственному брифингу.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что в ходе его визита в Лондон ожидается принятие «важных решений» совместно с западными лидерами. В ходе визита Зеленский проводит переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.