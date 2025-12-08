Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 декабря, 15:31

Кот Ларри снова отказался заходить вместе с Зеленским в резиденцию на Даунинг-стрит

Главный мышелов резиденции премьер-министра Великобритании кот Ларри привлёк внимание во время визита главаря киевского режима Владимира Зеленского на Даунинг-стрит. На кадрах видно, как Ларри ожидал у двери, чтобы его впустили внутрь, однако, когда к входу подошли британский премьер Кир Стармер и экс-комик, кот резко отпрыгнул и удалился.

Кот Ларри отказался заходить в одну дверь с Зеленским на Даунинг-стрит. Видео © Telegram / БайБайден

Как позже иронично отметила The Guardian, Ларри, «похоже, тоже хотел поучаствовать в переговорах, но, к своему разочарованию, остался за порогом». При этом Зеленский обратил внимание на столь недружелюбные действия кота, и, по всей видимости, это его смутило.

Тем не менее, это не первый курьёзный случай с главным мышеловом и главарём киевского режима. Аналогичный инцидент произошёл осенью в 2024 году. После рукопожатия Стармера и Зеленского из резиденции выбежал Ларри, стоило двери открыться. Кот ловко обошёл премьера и бывшего комика, после чего занял позицию перед журналистами на красной ковровой дорожке, словно готовясь к собственному брифингу.

Во Франции рассказали, как Трамп публично разгромил Зеленского
Во Франции рассказали, как Трамп публично разгромил Зеленского

Ранее Владимир Зеленский заявил, что в ходе его визита в Лондон ожидается принятие «важных решений» совместно с западными лидерами. В ходе визита Зеленский проводит переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Telegram / БайБайден

Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Кот Ларри
  • Кир Стармер
  • Великобритания
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar