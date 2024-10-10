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«Чувствует порабощённую волю»: Экстрасенс объяснила, почему британский кот Ларри сбежал при виде Зеленского

Экстрасенс Райская: Кот Ларри сбежал от Зеленского, почувствовав слабую волю

10 октября, 14:31
Кот Ларри сбежал из резиденции на Даунинг-стрит, как только увидел Зеленского. Видео © X / PGMcNamara

Кот Ларри сбежал из резиденции на Даунинг-стрит, как только увидел Зеленского. Видео © X / PGMcNamara

Кошки не выносят порабощённую волю — так экстрасенс Инга Райская в беседе с Life.ru объяснила необычное поведение кота Ларри, который выбежал из резиденции британского премьера в тот самый момент, когда туда зашёл Владимир Зеленский.

Экстрасенс отметила, что кошки — свободолюбивые существа и олицетворение своеволия. Пушистики любят свободных людей, у которых сильная воля. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Ларри сбежал при виде Зеленского.

Кот Ларри сбежал из резиденции на Даунинг-стрит, как только увидел Зеленского. Видео © X / PGMcNamara

«Кошки любят людей свободных — таких же, как они. Поэтому с кошкой будет ладить тот, у кого свободная и сильная воля. Порабощённую волю кошки не выносят и действительно могут даже сбежать от такого хозяина. Так что в случае с Зеленским кошка почувствовала порабощение воли, несвободу. И поэтому предпочла удалиться из помещения», — заявила собеседница Life.ru.

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Напомним, Зеленский прибыл в Лондон 10 октября на переговоры с премьер-министром Британии Киром Стармером. Но, когда он заходил в дверь премьерской резиденции, кот сбежал.

Ларри — один из самых узнаваемых котов в мире. В 2011 году он занял «должность» главного мышелова на Даунинг-стрит, 10. Дело в том, что резиденция главы британского правительства располагается в старом здании — и мыши являются постоянной проблемой. Ранее «пост» крысолова занимала кошка Сибил, но она умерла ещё в 2009 году.

Авторы
Алена Пенчугина
Алена Пенчугина
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко
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