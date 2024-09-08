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8 сентября, 15:26

Кот Ларри с Даунинг-стрит пригрозил ссылкой посягнувшим на его пост

Кот Ларрис Даунинг-стрит пригрозил изгнанием новым соседям в случае неподчинения

Кот Ларри с Даунинг-стрит. Обложка © Wikipedia

Кот Ларри с Даунинг-стрит. Обложка © Wikipedia

Главный мышелов Великобритании с Даунинг-стрит кот Ларри пригрозил ссылкой новым соседям в случае разногласий во взглядах. Он написал статью для Sunday Times, в которой пригрозил ссылкой новым сожителям в случае неподчинения.

По его словам, премьер-министр Королевства Кир Стармер перевёз в резиденцию свою кошку Джо-Джо, а затем завёл для детей сибирского котёнка. Он отметил, что у новобранцев начнутся проблемы в случае неподчинения.

«Какой совет я могу дать этим кошачьим новичкам? Как и все новые лица в Вестминстере, они придут с широко раскрытыми глазами и оптимизмом относительно своих способностей изменить всё к лучшему, а затем обнаружат, что они здесь для того, чтобы помочь удержаться у власти кому-то другому — мне», — говорится в газетной статье Ларри.

По его словам, новички приходят в Вестминстер не для того, чтобы заменить его, а для того, чтобы удержать его на месте. Ларри отметил, что если они примут этот факт, то отношения сложатся как надо. Однако если они откажутся, их ожидает ссылка, пригрозил мышелов.

У главного мышелова с Даунинг-стрит появится маленький стажёр
У главного мышелова с Даунинг-стрит появится маленький стажёр

Ранее Life.ru сообщал, что британские власти заблаговременно подготовили вариант на случай кончины Ларри. План получил символичное название «Ларри Бриджес» — намёк на кодовые имена, применяемые для важных членов королевской семьи. Чиновники, занимающиеся этим вопросом, уже отобрали архивные фотографии Ларри, которые будут опубликованы в момент объявления о его смерти.

Александра Мышляева
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