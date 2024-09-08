Кот Ларри с Даунинг-стрит пригрозил ссылкой посягнувшим на его пост
Кот Ларрис Даунинг-стрит пригрозил изгнанием новым соседям в случае неподчинения
Кот Ларри с Даунинг-стрит. Обложка © Wikipedia
Главный мышелов Великобритании с Даунинг-стрит кот Ларри пригрозил ссылкой новым соседям в случае разногласий во взглядах. Он написал статью для Sunday Times, в которой пригрозил ссылкой новым сожителям в случае неподчинения.
По его словам, премьер-министр Королевства Кир Стармер перевёз в резиденцию свою кошку Джо-Джо, а затем завёл для детей сибирского котёнка. Он отметил, что у новобранцев начнутся проблемы в случае неподчинения.
«Какой совет я могу дать этим кошачьим новичкам? Как и все новые лица в Вестминстере, они придут с широко раскрытыми глазами и оптимизмом относительно своих способностей изменить всё к лучшему, а затем обнаружат, что они здесь для того, чтобы помочь удержаться у власти кому-то другому — мне», — говорится в газетной статье Ларри.
По его словам, новички приходят в Вестминстер не для того, чтобы заменить его, а для того, чтобы удержать его на месте. Ларри отметил, что если они примут этот факт, то отношения сложатся как надо. Однако если они откажутся, их ожидает ссылка, пригрозил мышелов.
Ранее Life.ru сообщал, что британские власти заблаговременно подготовили вариант на случай кончины Ларри. План получил символичное название «Ларри Бриджес» — намёк на кодовые имена, применяемые для важных членов королевской семьи. Чиновники, занимающиеся этим вопросом, уже отобрали архивные фотографии Ларри, которые будут опубликованы в момент объявления о его смерти.