Главный мышелов Великобритании с Даунинг-стрит кот Ларри пригрозил ссылкой новым соседям в случае разногласий во взглядах. Он написал статью для Sunday Times, в которой пригрозил ссылкой новым сожителям в случае неподчинения.

По его словам, премьер-министр Королевства Кир Стармер перевёз в резиденцию свою кошку Джо-Джо, а затем завёл для детей сибирского котёнка. Он отметил, что у новобранцев начнутся проблемы в случае неподчинения.

«Какой совет я могу дать этим кошачьим новичкам? Как и все новые лица в Вестминстере, они придут с широко раскрытыми глазами и оптимизмом относительно своих способностей изменить всё к лучшему, а затем обнаружат, что они здесь для того, чтобы помочь удержаться у власти кому-то другому — мне», — говорится в газетной статье Ларри.

По его словам, новички приходят в Вестминстер не для того, чтобы заменить его, а для того, чтобы удержать его на месте. Ларри отметил, что если они примут этот факт, то отношения сложатся как надо. Однако если они откажутся, их ожидает ссылка, пригрозил мышелов.