Слуцкий заявил, что у дней режима Зеленского начался обратный отсчёт
Обложка © Life.ru
По мнению председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, политическая карьера Владимира Зеленского подходит к концу. Такую оценку депутат высказал после заявлений президента США Дональда Трампа о необходимости провести выборы президента на Украине.
«Терпение Трампа на исходе: он отводит Зеленскому «дни» на принятие мирного плана США, советуя лучше его изучить. И, по сути, ставит на место «узурпатора» — говорит о необходимости проведения выборов на Украине… Кажется, у «дней» режима Зеленского пошёл обратный отсчёт», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Слуцкого.
Политик отметил, что Зеленский на требования о выборах отвечает демонстративно. Однако в действительности до этого момента бывший комик демонстрировал приверженность к теракту и военным преступлениям против мирного населения.
При этом, как добавил Слуцкий, Трамп реалистично оценивает ситуацию: и отсутствие демократии на Украине, и полную бесперспективность попыток Киева победить в военном противостоянии. По словам Слуцкого, Зеленский и его европейские сторонники загнаны в безвыходное положение, и Киеву пора осознать реальное положение дел и перейти к стадии принятия неизбежного.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что на Украине необходимо провести президентские выборы. Каких-либо деталей или предложений о механизме проведения голосования Трамп не привёл. Владимир Зеленский, со своей стороны, заявил, что «всегда готов». По его словам, Украина готова провести выборы в течение 60-90 дней, если Соединённые Штаты и страны Европы обеспечат безопасность этого мероприятия.
