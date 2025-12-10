Зеленский заявил, что в среду передаст США свои предложения по мирному плану
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Украина намерена 10 декабря передать Соединённым Штатам свои инициативы в контексте плана США по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил главарь киевского режима Владимир Зеленский.
«Работаем на уровне наших советников сегодня и завтра. Думаю, завтра уже передадим (свой вариант обновлённого плана по урегулированию. — Прим Life.ru)», — отметил бывший комик.
Ранее сообщалось, что люди из окружения президента Соединённых Штатов Дональда Трампа дали Владимиру Зеленскому «окно» для ответа на мирный план по Украине. Согласно информации СМИ, Трамп рассчитывает на достижение соглашения к католическому и протестантскому Рождеству, которое отмечается 25 декабря. Недавно Президент США выразил разочарование тем, что Зеленский до сих пор не ознакомился с последним вариантом мирного плана. Республиканец подчеркнул, что мирный план получил поддержку со стороны его окружения и вызывает положительные отзывы среди населения Украины.
