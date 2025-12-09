Главарь киевского режима Владимир Зеленский признал, что у Киева нет ресурсов для возвращения Крыма в состав Украины. Бывший комик фактически отказался от своих прежних планов вернуть полуостров.

«И скажу честно: да, у нас сегодня нет сил на всё это. У нас нет достаточной поддержки для всего этого», — заявил Зеленский.