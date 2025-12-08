Путин в Индии
8 декабря, 19:48

Зеленский сократил мирный план Трампа до 20 пунктов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Киев намерен представить Вашингтону обновлённый вариант мирного плана президента США Дональда Трампа, состоящий из 20 пунктов и исключающий положения, которые украинская сторона считает неприемлемыми. Об этом заявил главарь киевского режима Владимир Зеленский.

«Было 28 пунктов, стало 20», — приводит слова Зеленского издание УНИАН.

По словам экс-комика, разногласия по территориальной теме сохраняются. В процессе обсуждений подчёркнуто, что спорные вопросы остаются, а поиск компромисса продолжается. При этом Киев отмечает, что Украина не имеет права допускать передачу территорий.

План мирного урегулирования будет представлен Вашингтону 9 декабря.

Ранее британский премьер Кир Стармер, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и французский президент Эмманюэль Макрон заявили, что продолжат поддерживать Киев как в конфликте, так и на переговорах, чтобы обеспечить справедливое и устойчивое урегулирование. Макрон выразил надежду на скорое завершение конфликта и подчеркнул, что любые переговоры должны проводиться в духе взаимоуважения и сотрудничества.

