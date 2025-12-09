Елена Зеленская была против того, что бы её супруг Владимир Зеленский возглавлял киевский режим, так как понимала риски. Об этом сообщил изданию NEWS.ru политолог Спиридон Килинкаров.

«Зеленская была не в восторге от желания мужа стать президентом», — напомнил он.

Согласно озвученной версии, супруга главаря Незалежной была тем человеком, кто пытался его отговорить. Политолог связал эту позицию Елены Зеленской с работой инстинкта самосохранения, позволившего ей заранее ощутить возможный трагичный итог начинаний её мужа.

Политолог добавил, что в дальнейшем она проявила себя как самоуверенная особа с характером. Он считает, что основную роль в судьбе Зеленского и процессах на Украине также имела именно Елена. Килинкаров сделал этот вывод на основе её поведения во время публичных выстпулений.